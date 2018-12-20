Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatımızı verdik, bugün yarın bitirin...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Hedefimiz İran ile ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimizle aynı seviyeye çıkarmatır. İkili ticari hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Maalesef bu şu anki rakamlar hedeflediğimiz seviyenin oldukça altında kaldı.



Cumhurbaşkanının bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşması konusunda dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.

Korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini düşünüyorum.

Bugün gerek sayın Vaizi'ye gerekse sayın Albayrak'a talimatımızı verdik. Ve Ruhsar hanımla birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik. Artık bunu bugün yarın bitirin dedik. Bunu artık haftalara yayarsak bu iş çok ağır gidiyor demektir. Bu işi hızlandırmamız lazım. Ve bu konuda bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum.

ABD'nin İran'a yönelik olarak uygulamaya koyduğu yaptırımlardır. ABD'nin yaptırım kararının bizi hedefimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her platformda açıkça ifade ediyorum.

Tek taraflı atılan bu adımın uluslararası işbirliğine ve güven ortamına zarar vereceğini muhataplarımıza söylüyoruz. İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil.

Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin İran ile ticari ilişkilerimizi sonlandıracağını düşünmemesi gerektiğini tekrarlamak istiyorum.

Yaptırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Her şeye rağmen bu sorunların çözüme kavuşabileceğine inanıyoruz. Bu konuda karşılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte çalışma ve bir yol haritası oluşturma konusunda mutabık kaldık.

Çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve fırsata çevireceğimize inancım tamdır.

Bugüne kadar 77 Türk firması özellikle söylüyorum… 77 Türk firması tarafından yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Yaptırımlara uymayacaklarını açıklanan bir çok ülkenin şirketleri İran’dan çekilirken Türk firmaları faaliyetlere devam ediyorlar. Firmalarımızın bu yaklaşımlarıyla yatırımların koruması yanında yeni yatırımlar konusunda teşvik edilmeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Tüm İranlı yetkililerden müteşebbislerimize teşvik edici kolaylıkları sağlamalarını özellikle istirham ediyorum.

İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması için üzerimize düşenlere hazırız. Bu yolda siz iş dünyamızın da bizimle beraber yürümesini istiyoruz. Sizlerden iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla mücadele edecek projelerle işbirliğini geliştirmenizi bekliyoruz.

Bir kez daha aziz kardeşim sayın Ruhani ve beraberindeki heyete ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 18:40