Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Boşnak kardeşlerinin yanındadır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı hakkında, "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.