Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " "Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız." diyen korku lobisi, Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka Türkiye'nin Otomobili olacak." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik, 5 tane yiğit adam. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımı, üretimi, yenilikçiliği, girişimi ve istihdamı çok farklı teşvik mekanizmalarıyla destekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına da lütfen kulak asmayın." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahadan aldığımız bilgilerle ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyoruz. İlk 6 ayda sanayi siciline 7 bin işletme kaydoldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset kürsüsünü iftira kürsüsüne çevirenleri, bu ülkeye dair hiçbir hayali, hedefi olmayanları asla dikkate almayın." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA