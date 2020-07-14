Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı bir ivmeye ulaşmıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır." diye konuştu.

Erdoğan, "Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA