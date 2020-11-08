Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, salgın sürecinden çok daha güçlü çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz.

Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor.

Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye'dir. Biz, can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz.

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.

Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi.

Ayrıntılar geliyor...