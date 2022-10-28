Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı aşkla geliştirilmiş yeni gayrettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da vizyon belgesini açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sevginin,şefkatin, merhametin, hayatın sembolü,saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle yüzyüze birlikte olan ve çeşitli medya mecralarından bizi takip eden muhterem kardeşlerim, Cumhur İttifakının değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 1. asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. İnşallah cumhuriyetimizin 99. yıldönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına Anadolu topraklarındaki 900 yüzyıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen saldırının ardından giriş yapmıştık. Milletimizi topyekûn tarihe gömmek isteyenler Çanakkale, Kutülamare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. En elverişli aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler.

"EMPERYALİSTLERİN HESABI HİÇ EKSİK OLMADI"

Devam eden savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz son bir silkinişle millî mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı. Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi, mücadeleyi barındıran yeni döneme adım attı.

Tüm sıkıntıları kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken milli mücadeledeki destansı meydan okumanın, küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum.

İstiklal harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç mi hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var. Ülkemiz milli iradenin üstünlüğüne dayanmak üzere vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde altın kıymetinde yılarını heba etti.

Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok yola devam diyerek büyüttük. Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları gerçekleştirdik.

"DOĞRUDAN SİLAHA DA SARILDILAR"

Sanılmasın ki bu 20 yıl dikensiz gül bahçesi misali sadece çalışmakla geçti. Yurt içi, yurt dışında emperyalist, vesayet ve darbecilerin ne kadar apartı varsa hepsi üzerimize salındı. Bildiriler yayınladılar, tuzaklar kurdular, bürokratik oligarşiyi, terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya kalktılar. Doğrudan silaha da sarıldılar.

Biz hiçbir zaman şikayet etmedik, mücadele ettik. Demokrasi ve kalkınma adımlarımıza çelme takılmaya çalışıldığında milli iradenin gücünde çözümü aradık. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını demokrasi ve kalkınma atılımını siyasi ve sosyal sınıflamaların ötesine geçen ortak akıl, irade ve ortak vicdanla gerçekleştirdik.

"HERKESİN YANINDA OLDUK"

Ayrıştırılmaya, çatıştırılmaya çalışılan kim varsa Türkiye'nin 20 yılına sığdırdığımız büyük devrime katkı vermiştir. Dışlanan Müslüman, dilinden dolayı ayrılıkçıya uğrayan Kürdün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevinin, haksızlığa uğrayan Hristiyan ve Yahudi'nin herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.

Nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır.

"DARBELERE ZEMİN HAZIRLAYAN ŞARTLARI ORTADAN KALDIRDIK"

Kendisini hangi ideoloji, inanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Ne diyor gönül sultanı 'aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır/aşksız yürüyen beden diye ceset taşır'. Biz 20 yılda aşk ile yürüyerek ülkemizi hedeflerine taşıdık, milletimizi hayallerine kavuşturduk. Aşk ile milli iradeyi güçlendirip, vesayeti adım adım gerilettik. Demokrasiyi kökleştirerek, darbelere zemin hazırlayan şartları ortadan kaldırdık. Güvenliği sağlayarak insanımızın huzurla yaşamasını, geleceğe umutla bakmasını temin ettik. Ekonomi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle zenginleştirdik. Sanayiden tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi kolaylaştırdık. Sosyal destekleri artırarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı kucakladık.

"TAKİP EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Yönetim sistemini değiştirerek 2 asırlık arayışına cevap verecek bir büyük politikayı harekete geçirdik. Devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrındaki eksikliklerini tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Takip eden değil takip edilen bir ülke haline geldik. Bugün Türkiye Yüzyılı için böyle bir karne, müktesebat ve mirasla çıkıyoruz. Rabbimize her gün, her an bize böyle bir milletin mensubu olma şerefini bahşettiği için dua ediyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI AŞKLA GELİŞTİRİLMİŞ YENİ GAYRETTİR"

Gençler maşallahınız var, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri ona minnetimizi ifadenin sadece bir girizgahı, sadece dibacesi olarak görüyoruz. Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Türkiye Yüzyılı aşkla geliştirilmiş yeni gayrettir.

Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü başlangıç yapmak istiyoruz. Milletimizi zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı konumda iken Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirme konusunda tek arzumuz şöyle kalpten kopuk gelen Allah razı olsun duasını duymaktır.

Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkartıp, ardından mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonun inşasına şahitlik edeceğiz. Bunun dışında beşeri hırsımız, dünyevi kaygımız, beklentimizin olmadığının bilinmesini isterim.

MHP'nin değerli genel başkanı sayın Devlet Bahçeli ve değerli arkadaşlarına, Türkiye Yüzyılı inşası süreci, Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destekleri için şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı ifade ediyorum.

Aziz milletim geçtiğimiz 20 yılda eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaştırma, enerji, sanayi, tarıma her alanda tarihi eser ve hizmetler kazandırırken gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor.

"YENİ ANAYASA İLK HEDEFİMİZ"

Hücrelerine kadar vesayetine hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Girişimlerimizin bazıları meclis aşamasında teklif aşamasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Yeni bir anayasayı kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuk, adalet, hakkaniyeti tahkim edecek her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmasını sağlayacak meclisimizin takdiri, milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

1000 yıldır vatanına, 1 asırdır cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine 15 Temmuz'da istikbaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanımlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık."

Ayrıntılar gelecek...