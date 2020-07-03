Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir"

Salgın dönemiyle ilgili Erdoğan, "Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir." dedi.

Erdoğan, "Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik." dedi.

Erdoğan, Konya Ovası Sulama projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin meyve ve sebzede net ihracatçı konumunda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern sulama tekniklerinde kullanım oranının yüzde 6'dan yüzde 28'e çıkarıldığını vurguladı.

Erdoğan, "Bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz." dedi.

"Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyüyen ve güçlenen Türkiye, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı ele ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız."

Kaynak: AA