Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle söyleşideki diyaloglardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Üretim lisansı alınmış olan Çin ve Rus aşısı ile yerli aşı üretim hakkında ne düşünüyorsunuz?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Şu an itibariyle Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Şu an itibariyle bizim rakam olarak sizlere elimdeki belgeyle vereyim, 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere toplamda 26,5 milyon aşılama yaptık. Bu önemli rakam. Dünkü Kabine toplantısından sonra attığımız adımla birlikte hızla bu daha da artacak. 65 grubu üstünü zaten bitirmiştik. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altıyla ilgili aşılama olayı şu anda sözkonusu değil. Ama oraya kadar olan bölümde Sağlık Bakanlığı değerlendirmesini yapmış durumda. Öğretmenlerde üçte birini bitirdik. Şu anda Jandarma, polis, TSK'da hiç kalmasın diyoruz. Bundan sonraki süreci yoğun bir şekilde inşallah bitireceğiz.

Kısıtlama döneminde turistlere serbest, vatandaşa yasak diye bir algı oluştu. Sosyal medya mecralarında bu algıyı destekleyecek paylaşımlar yapılıyor. Esnafımıza verilen destekler devam edecek mi?

ERDOĞAN: Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri bunların hepsi sadece 'iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz'. Bu sabah bir televizyon kanalında baktım ki açılış yapılıyor bir yerde. 'Turizm çöktü' diyor bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı. Biz bu rakamı 35 milyar dolara çıkardık. Şu anda bir koronavirüs döneminden geçiyoruz. Gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. O riskleri göze alarak gelenlere 'sokaklarda dolaşamazsın'. Gelmiş zaten, niye kapıyı kapatalım. Oradan 3-5 dolar veya Avro girecekse ülkemize bırak girsin. Zaten nerelere nasıl para harcayacağı belli. Yapılan tamamen siyasi bir dezenformasyon. Bunlara hiç kulak asmıyorum. Şu anda Sultanahmet meydanında birçok yer kapalı. Orada dolaşan turistlere bakıyorsunuz, halı vs. satın alıyorsa alıyordur. Onlara neden kapıyı kapatacaksın! Bırak yapsın alışverişini. Sıkıntı zaten bu aya kadar devam etti. Şimdi biz kapıları nasıl açarız, nasıl turistleri bir an önce ülkemize sokarız, bunun arayışı içerisindeyiz. Birçok Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapıyoruz. Bir an önce kapılarınızı açın, kapılarımızı açalım diyoruz. Kültür Turizm Bakanı örneğin dün Rusya'da idi. Öbür tarafta biz İngiltere, Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Buralardan turistler gelsin diye. Kalkıp da 'turisti açık, yerliye kapalı'nın propagandası yapmak sosyal medyanın sahtekârlığı ve ülkemizi içeriden vurmak kampanyasından başka bir şey değildir.

Neden korona testi olmadılar diye eleştiri var.

Bu konuda her türlü tedbir var. Hepsinin belli süresi var. 10 gün test, bunu olacak. O testi olmadan zaten gelemiyor. Hatta bazıları ülkemizde bu testi olma durumunda kalıyor. Sosyal medya 'biz bu iktidarı nasıl vururuz, Erdoğan'ı nasıl tökezlettiririz' yaptıkları iş bu.

Ramazan ayında Kovid-19 kapsamında gerçekleştirilen tam kapanmanın sonucu sizce nasıl oldu? Bu sene mezun olacak bir sağlıkçı olarak şehir hastanelerinin Kovid-19 salgını kapsamında bizlere ne gibi faydası oldu?

Ciddi manada bir düşüş sözkonusu oldu. Şu anda eğer 10 binlere indiysek bu o kararlı almış olduğumuz nitekim Kabine toplantısındaki kararların neticesidir. Onları almamış olsaydık, mesela kısmi ve tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi hedef herşeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Burada vaka sayısı 5 bine indiğinde vefat sayısı ciddi manada azalmış olacak. Hedefimiz bunu başarabilmek. Her türlü tedbiri alıyoruz. Esnafa yönelik tedbirler alıyoruz. Bu tedbirleri alırken esnaf çok daha rahat bir çalışmanın içine girmiş olsun. Restoran, kafe, berber, kuaförlerin durumu bütün bunları masaya yatırdık. Dün Kabine toplantısında bunları konuştuk. Çok ciddi nakdi yardımlar da bu kararın içerisine koyduk. 5 bin liralık, 3 bin liralık nakdi yardımlar var. Bunları dün açıkladık. Bunu biz nereden veriyoruz? Güçlü bir devlet olmamış olsak bunları verebilecek bir adımımız olmaz. Bunu başarabilecek bir güce sahip olduğumuz için bu adımları atabildik, atıyoruz ve atacağız. Şu anda hamdolsun iyi bir noktadayız. Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Aşılarda da şu anda başta öğretmenlerimiz olmak üzere polis, jandarmamız bütün bu kesimin bir defa aşılanma sürecini de devam ettiriyoruz. Bunlar aşı olması lazım olması lazım ki, bulaşı olmasın. Konuyla ilgili dün kararlı bir adım attık. Dedik ki, 'süratle bu aşılamayı devam ettireceğiz'. Özellikle Almanya'dan BioNtech'i bol miktarda getirelim istiyoruz. Çin'den beklediğimiz aşılar var. Dün gerek danışmamın ve gerekse Kültür Turizm Bakanım, Sağlık Bakan Yardımcısı Rusya'daydılar. Rusya'dan acaba ne kadar aşı alabiliriz onun görüşmeleri yapıldı. Koşturuyoruz, istiyoruz ki yerli, milli aşı gelmeden önce bu aşılarla süreci devam ettirelim. Kimseye bu noktada muhtaç olmayalım. İnşallah da bu ölüm sayılarını daha da düşürelim, vaka olayını da 5 bin ve altına indirelim diyoruz.

Ülkemizde yabancı öğlenci sayısı giderek artmakta. Kontenjanlar noktasında ne düşünüyorsunuz?

ERDOĞAN: Yabancı kelimesini doğru bulmuyorum. Yabancı kelimesiyle acaba onları üzer miyiz, bundan dolayı küresel veyahutta uluslararası öğrenciler olarak bunu söylüyoruz. Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktık. Türkiye bu kabülde dünyada saygın sayılı ülkeler arasına girmiş durumda. Bu kabul artarak devam ediyor. Bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. Bu bir defa herşeyden önce yarınlar da bu küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan, mezun olduktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar. Oralarda adeta bizi temsil edecekler. Bizim adımıza oralarda birçok propogandalar yapacaklar. Çok daha değişik branşlarda yetişip ülkelerine giden öğrencilerimiz Türkiye'nin adına oralarda çok ciddi propagandalar yapacak.



Filistin'de yaşlı genç, kadın erkek demeden insanlar katlediliyor? Bu zulüm ne zaman son bulacak.

ERDOĞAN: Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyin. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. Şu anda muhalefetin bir kanadı örneğin benim Netenyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar, grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir. Ve o Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise BM Genel Kurulu'nda 47'den bugüne bu terör devleti İsrail'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip, 47'den itibaren bugünlere geldiğini genel kurulda haritayla göstermişimdir. Belki birçoklarınız da benim o konuşmamı izlemişsinizdir. 47'den bugüne kadar nasıl o topraklar işgal edile edile küçüldü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp, beni Netenyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlâksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim. Ben bugüne kadar Netanyahu ile biraraya gelmiş değilim. Şaron'la biraraya geldim. Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta maceram oldu. Orada verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları, kadınları, yaşlı insanları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim. Davos'ta söyledim, BM Genel Kurulu'nda söyledim. 40 yıllık siyasi hayatı bununla mücadelede geçmiş olan Erdoğan'a bunu söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, sana kimse bu fırsatı vermez. Bizim Filistinli kardeşlerimize olan desteklerimiz, gerek insani yardım konusunda gerek diğer konularda. Bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti iktidarı dönemindedir. Hanımefendi önce bunu öğren. Hastanelere varıncaya kadar insani yardımlarımızı, desteklerimizi yaptık. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bunlar Esad'ın yanında yer alırlar. Bunlar Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alırlar. Biz Netenyahu'ya karşı bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz.

Filistin'de ve dünyada ne kadar Müslüman ve ne kadar Türk varsa ya bir katliama ya da bir soykırıma uğramıştır. Türkler hiçbir zaman ne katliam ne de soykırıma girişmiştir. Bugün Irak'ta Türkmenler çileli bir kader yaşamaktadır. Türkmen elinde büyük bir beklenti var. Yüz yıllık bu hasret sona erecek mi? Özellikle de Türkmen ilinden size davet var. Irak'a ziyaretinizde Kerkük'ü, Musul'u görmenizi istiyoruz.

ERDOĞAN: Türkmen eliyle bizim ilgilenmemiz birilerini rahatsız ediyor. Biz Türkmen eline madden, manen her türlü desteği veriyoruz. Bunları anlatmama gerek yok. Bunu Türkmen elini yöneten kardeşlerim, onlara ne gibi yardımlar yapıyoruz, bunları gayet iyi biliyorlar. Aynı durum Filistin için de geçerli. Filistin'e biz ne veriyoruz. Bunu Filistin'i yönetenler bunu çok iyi bilir. Bizim burada bunu anlatıp da muhalefete ifade etmeme gerek yok. Bu işi biz iktidara gelene kadar Türkiye'de hiçbir yönetim kadroları bu tür destekleri Filistin'e, Irak Türkmen eline vermedi. Şu anda biz Irak, özellikle Kuzey Irak'ta terör örgütüyle mücadeleyi veriyoruz. Başika'da kampı biz niye kurduk? Oradaki zulmü durdurmak için kurduk. Orada şu anda bizimn üssümüz, kampımız var. Biz orada Türkmen elinde olsun, diğer yerlerde olsun yapılacak veya yapılacak zulme karşı askerimizle yer aldık. Mücadelemizi orada kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim için Türkiye 780 bin kilometre kare değildir. Bizim için her yer Türkiye'dir. Filistin, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Irak'ta hep bunun için varız. Bize bu soruları soran zevat, muhalefet şu anda iktidarda olsaydı Doğu Akdeniz'de halimiz haraptı. Şimdi inşallah güzel müjdeler alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz bunların haberini alırsanız şaşmayın. Şu anda dünya bizi kıskanıyor. Kıskanmakta da haklılar, varsın kıskansınlar. Güney Kıbrıs niye rahatsız? Çünkü bizim gemilerimiz orada. İnşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağım. Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları inşallah tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. Adada adımlarımızı genişleterek atıyoruz. İki tane havaalanı var Kıbrıs'ta. Birisi Ercan birisi de daha önce orada bulunan alan. Orayı değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle SİHA ve İHA'larımızın yer aldığı. Bunları niye acaba bu denli hareketlendiriyoruz? Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Bütün mesele siz yere sağlam basacaksınız. Özgüveniniz olacak. Türkiye olarak biz varız. Şu anda terörle mücadelede bugünlerde, dün açıkladım, bu Gara operasyonunda emri veren o Nurettin Sofi denilen katili biliyorsunuz öldürdük. İşini bitirdik. Bu güne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Bunlar devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil. Kandili de çökertmemiz lazım. Biz Cudi'de, Bestler Deresi'nde askerimiz, emniyet teşkilatımız, jandarmamızla beraber yürütüyorsak demek ki ülkemizin yönetiminde bir farklı dönem yaşanıyor. Rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bir şekilde bilen, bununla birlikte hedefim benim şu, şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim planlamasıyla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da başarılı bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız.