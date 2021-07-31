Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangınların izleri kısa sürede silinecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından ekranların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yangınlar çeşitli oteller, evler zarar görmüştür. Muğla'dan diğer ekiplerimizde ve Azerbaycan'dan gelen ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

-Sağlık Bakanlığımız da 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Boşaltılan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız en yakındaki güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Tabi burada en büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum. Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür.

-Bu kardeşimiz yangın çalışanlara yardım ederken geride sevenlerini bıraktı. Türkiye Şahin'i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumaya çalışanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

-Bu tespitlere göre konutlar ahırlar, ticari alanlarla ilgili gerekli adımlar atılmaya başlanacaktır.

-Marmaris'teki yangının birini çocukların başlattığını bilinmekle diğer yangılar araştırılıyor. Terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatlarını vermesinin ardından son yıllarda orman yangınları 2 katına çıkmıştır.

-Tabi ülkemizin karşılaştığı her krizde orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim hemen harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli kanallardan yalanlar ortaya saçılmıştır. Siyaset konusu yapılması gereken bir mesele değildir.

-Canlarını tehlikeye atarak mücadele eden tüm çalışanlara zerre kadar saygısı olmayan bu zihniyeti yok farz ediyoruz.

-Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak.

-Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Esnafın kredi ödemeleri ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi verilecek.