Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının son bulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü kesintisiz ve etkin diplomasi dikkati çekiyor.

"Liderlerin görüşmesine Türkiye ev sahipliği yapabilir"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

İstanbul’daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Erdoğan'ın barış diplomasisi

Erdoğan'ın savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Zelenskiy ile 5 kez görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Şubat'tan bu yana da 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Barış masası İstanbul'da kuruldu

Türkiye'nin barış için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi. Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kuruldu.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan da heyetlerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası Ukrayna heyetinden "Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var" açıklaması geldi. Bazı konularda da uzlaşma sağlandı.