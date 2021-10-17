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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili için sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

Güncel 17.10.2021, 19:15 17.10.2021, 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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#recep tayyip erdoğan #Mevlid Kandili
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