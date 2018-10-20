Cumhurbaşkanı'ndan Kaşıkçı olayına ilişkin son değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Suudi konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman'a ve Ankara'ya gelen Suudi heyetine söylediklerini basınla paylaştı.

Erdoğan'a sorular ve yanıtları şöyle:

Moldova'ya hareketinizden önce ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştünüz. Pompeo'nun, Trump'ın mesajı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne soruşturmanın neticelenmesi için 72 saat süre verdiği iddia edildi. Kaşıkçı konusunda neler konuştunuz?

Bu konuda ciddi manada Suudi Arabistan tarafını sıkıştırıyorlar. Suudi Arabistan'dan açıklama istiyorlar. Benim burada tabii bir şeyi de söylemem lazım. Bana bir heyet (Suudi Arabistan'dan) gönderdiler. Gelen heyetle bir görüşme yaptım. Görüşmede, o zaman şunu söyledim: “Öyle bir başkonsolosunuz var ki, yaptıklarını anlamak mümkün değil. Tutmuş, bir yabancı haber ajansının elemanını içeri almış, ona elektrik panolarını gösteriyor, dolapların altındaki kapakları açıyor, onları gösteriyor, son derece lakayt davranıyor.

Ertesi gün bunu ben Kral'a da söyledim. Kral da eleştirilerimize hak verdi. Görüldüğü kadarıyla şu an Suudi Arabistan'da farklı yaklaşımlar da dikkati çekiyor. Gazetelerde Abdülaziz Mutrib'e işaret ediliyor. Netice itibarıyla Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumundadır. 'Çıktı' diyerek kapatılacak bir olay değil. Olay sonrasında, nişanlısı Hatice Hanım'la da görüşüldü. Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. İstanbul Başsavcımız bir açıklama yaptı. Polis teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. Ben henüz raporlarını görmüş değilim. İstihbarat teşkilatımızın çalışması da devam ediyor. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil.

Batı ülkelerinin bu konudaki tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeteri seviyede tepki gösterdiler mi sizce?

Batı ülkelerindeki tepki gün geçtikçe artıyor. Yani örneğin Prens Muhammed bin Selman'ın düzenlediği bir yatırım konferansı vardı... Katılımların iptalleri, muhtemelen söz konusu olayla alakalı.

Erdoğan uçakta gündemin diğer sıcak konularıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 12:32