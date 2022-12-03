Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birlikteysek engel yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Birlikteysek engel yok. Devlet olarak başarılarıyla bizlere her daim örnek olan engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri huzur ve refahı sunmak, karşılaştıkları her türlü engeli ortadan kaldırmak için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.