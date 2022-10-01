Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Oktay, "Rabb'im tüm büyüklerimize sıhhatli bir ömür nasip etsin, onları başımızdan eksik etmesin" paylaşımında bulundu.
Güncel 01.10.2022, 14:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Her şeyimizi borçlu olduğumuz baş tacımız büyüklerimize sahip çıkmak, hayır dualarını alarak her zaman yanlarında olmak seve seve ifa ettiğimiz görevimizdir. Rabb'im tüm büyüklerimize sıhhatli bir ömür nasip etsin, onları başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
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