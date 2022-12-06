Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman için başsağlığı diledi.
Güncel 06.12.2022, 07:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
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