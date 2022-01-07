Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Togg CEO'su Karakaş'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.