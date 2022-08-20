Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki kazada vefat edenlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.