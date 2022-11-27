Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.