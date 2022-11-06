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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncel 06.11.2022, 16:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler için taziye mesajı paylaştı

Oktay, sosyal medya hesabından, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız'a ve Fırat Güner'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

#Fuat Oktay #şehit #taziye
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