Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler için taziye mesajı paylaştı

Oktay, sosyal medya hesabından, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız'a ve Fırat Güner'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.