Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler için taziye mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için başsağlığı mesajı yayımladı.
Güncel 06.11.2022, 16:20
Oktay, sosyal medya hesabından, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız'a ve Fırat Güner'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.
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