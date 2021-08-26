Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Evren Başar getirildi.
Güncel 26.08.2021, 10:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
AA
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