banner39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeni atama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Evren Başar getirildi.

Güncel 26.08.2021, 10:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeni atama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

AA

banner53
#atama #cumhurbaşkanlığı
Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?