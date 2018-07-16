Cumhurbaşkanlığı'ndan Putin-Trump zirvesi hakkında açıklama

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı:



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Görüşmede, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan ve Trump, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Liderler, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 14:57