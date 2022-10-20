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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" açıklamasında bulundu.

Güncel 20.10.2022, 10:34
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki gösterdi

Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

#ibrahim kalın
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