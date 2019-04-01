Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul ile alakalı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.
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