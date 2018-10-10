Cumhuriyet'ten Erdoğan'a skandal tehdit

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FETÖ'nün etkisine girmekle itham edilen ve darbe yanlısı haberleriyle bilinen Cumhuriyet gazetesi 9 Ekim Salı günü 4. sayfasında yayınlanan Zafer Temoçin'in çizdiği karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef aldı. Gazete, İsmet İnönü’nün işaret parmağını uzatarak söylediği “Sizi ben bile kurtaramam” sözünü konu alan karikatür ile Erdoğan'a skandal darbe tehdidinde bulundu.

İnönü’nün karikatürde kullanılan sözünden kısa bir süre sonra merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının 27 Mayıs darbesiyle devrildikleri ve idam sürecinin başladığı belirtiliyor.

Zafer Temoçin'nin gazetede yayımlanan karikatürü

CUMHURİYET GAZETESİNDE FETÖ İZLERİ

Daha önce FETÖ’nün yönetim kadrosunu ele geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyet’te köklü bir değişiklik yaşanmış ve ulusalcı olarak bilinen kesimin kontrolüne girdiği değerlendirmeleri yapılmıştı.

Gazetede yayımlanan karikatürün FETÖ mensuplarının Erdoğan’a yönelik dolaylı tehditlerini andırdığı söyleniyor.

Gazetede yayımlanan karikatürle darbeci zihniyetin gazetede hala etkin olduğu yorumları yapılıyor.

27 Mayıs darbesini “Yarının Başlangıcı” isimli şiiriyle selamlayan ve devrim olarak tanımlayan Atilla İlhan da Cumhuriyet yazarıydı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 13:25