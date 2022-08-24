banner39

Dar gelirliye destek paketi açıklandı

Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Güncel 24.08.2022, 23:27
Dar gelirliye destek paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.

*Elektrik, su, doğalgaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Hazırlanan pakete göre 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. 

*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.

Yorumlar (0)
27
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?