Darbe imalı bildiriye sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere bir çok siyasi isim de bazı emekli amirallerin yayımladığı darbe çağrışımlı bildiriye sert tepki gösterdi.

Emekli 103 amiralin darbe imalı bildirisi büyük tepkiyle karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz’da sadece FETÖ’cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka.” ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar… Haddinizi bilin.

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir.” dedi.

Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklamasının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Çelik, “Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatleri için güçlü bir mücadele verirken birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümeti hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceklerine vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

“Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatan’da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir.

Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve Mavi Vatan’a sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

İçişleri Bakanı Soylu: O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir

Kabineden de bildiriye tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniformayı taşımak şereftir diyen Soylu “O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi Bakanı Varank: “Gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü” sözleriyle bildiriye sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Gül: Darbe heveslileri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de emekli 103 amirali “darbe heveslileri” olarak nitelendirdi. Bakan Gül, “Köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık” sözleriyle tepki gösterdi.

Kalın: Haddinizi bilin, yerinizde oturun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin gülünç ve zavallı duruma düştüğüne dikkat çekti, "Haddinizi bilin, yerinizde oturun" mesajını paylaştı.

AK Parti yönetiminden bildiriye sert tepki

AK Parti yönetiminden de bildiriye sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bildiriyle siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıldığını belirtti, "haddinizi bilin" diye de ekledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli 103 amiralin taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiklerine işaret etti, bildirinin yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan mücadelesine atıf yaptı, "Ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı bellidir" sözleriyle de darbe imalı bildiriye imza atanların ihanet içinde olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada ise #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketiyle darbe imalı bildiriye tepki yağdı. Bildiriye tepki paylaşımları kısa sürede yüz binleri buldu.

Kaynak: TRT Haber