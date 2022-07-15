Darbeci FETÖ örgütünün tarihi

Ordu, emniyet ve yargıya sızdılar. Devlet içinde paralel bir yapılanmaya giderek küresel güç odaklarının maşası oldular.

Kumpas davalarıyla önemli kadroları boşaltıp, kendi adamlarını yerleştirdiler.

TSK’yı, MİT’i ve hükümeti hedef aldılar.

FETÖ, 1960'lı yıllarda Fetullah Gülen tarafından kuruldu

Fetullahçı Terör Örgütü, 1960'lı yıllarda Fetullah Gülen tarafından kuruldu.

Örgütün, hedef kitlesi çoğunlukla öğrenciler ve iş adamlarıydı.

"Işık evleri" denilen öğrenci evleri açıldı. Gülen’in sözde vaazları ve kitapları vasıtasıyla örgütsel motivasyon sağlandı.

Örgütün kurumsallaşma dönemleri 80 darbesinden sonra başladı

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında Fethullah Gülen de arananlar listesindeydi. Ancak bir türlü yakalanamadı.

Örgütün kurumsallaşma dönemleri de bu tarihlerde başladı. Dershaneler ve özel okullar birbiri ardına açıldı.

FETÖ, çalışmalarında klasik dini hareket olarak algılanmaktan kaçındı.

Dinler arası diyalog girişimleriyle küresel güç odaklarının dikkati çekildi, desteği alındı.

FETÖ elebaşı 1999 yılında ABD'ye kaçtı

Örgüt açısından 28 Şubat 1997 postmodern darbesinden sonra yeni bir dönem başladı. Fethullah Gülen 1999 yılında sağlık sorunlarını bahane ederek ABD’ye kaçtı ve bir daha da Türkiye'ye dönmedi.

7 katmanlı dikey yapılaşma

FETÖ, bilindik terör örgütlerinden çok daha sıkı bir hiyerarşik yapılanmaya sahipti.

Soruşturmalarda, örgütün 7 dikey yapılanmadan oluştuğu belirlendi. Buna göre ilk katmanda örgüte gönül bağı olanlar vardı. İkinci katmanda; okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve kurum görevlilerinden oluşan sadık grubu yer alıyordu.

İdeolojik örgütlenme ise üçüncü tabakadan başlıyordu, gayri resmi faaliyetlerde görev alanlar burada bulunuyor, bütün örgütsel çalışmaların organize edilmesi ve kontrolü dördüncü ve beşinci tabaka mensuplarınca sağlanıyordu.

Altıncı grubu ise has tabaka üyeleri oluşturuyordu.

FETÖ elebaşı Gülen ile alt tabakaların irtibatı bu grup tarafından sağlanırken, örgüt içi görev değişikliklerine de yine bu grup bakıyordu.

En tepede örgüt elebaşı Gülen'in seçtiği 17 kişi yer alıyordu

Örgütün en üst tabakasında ise bizzat elebaşı Gülen tarafından seçilen 17 kişilik çekirdek ekip vardı.

Fethullahçı Terör Örgütü dikey yapılanmasının yanı sıra yatay yapılanmaya da sahipti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı, emniyet ve eğitim gibi stratejik önemi olan kamu kurumlarında birbirlerinden habersiz hücresel yapılanmaya gidildi. Kumpaslar bu hücre yapılar aracılığıyla kuruldu, Balyoz ve Ergenekon davalarıyla, TSK hedef alındı. Tutuklamalar, yargılamalar ve ihraçlarla kadrolar boşaltıldı. Buralara FETÖ mensupları yerleştirildi. General rütbesine kadar yükselen bu örgüt mensupları 15 Temmuz darbe girişiminde aktif görev aldı.

FETÖ, MİT kumpası ile ilk kez hükümeti doğrudan hedef aldı

FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti devletini açıktan hedef aldığı ilk girişim 7 Şubat 2012'de MİT kumpası ile oldu.

Dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyata girmesini bekleyen örgüt üyelerinin planı ameliyatın gecikmesiyle altüst oldu.

MİT kumpası önlendi ancak FETÖ, hükümeti hedef almaktan geri durmadı. Bu kez terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla 17-25 Aralık kumpası geldi. Örgütün bu yargısal darbe girişimi alınan tedbirlerle engellendi.

17-25 Aralık milat oldu

17-25 Aralık 2013, örgütle mücadelede milat oldu.

1970'li yıllardan itibaren devletin önemli kurumlarına sızmaya başlayan FETÖ ile her alanda kararlı bir mücadeleye girişildi.

15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişi şehit oldu

Büyük yara alan terör örgütü, bu kez silaha başvurdu. 15 Temmuz darbe girişimi ile çoğu sivil 251 kişi şehit edildi.

Kanlı kalkışma sonrası, örgütün kamuya sızan pek çok mensubu ihraç oldu, yargılanıp hak ettiği cezaya çarptırıldı. İnsan kaynağı sağlayan kurumları kapatıldı, finans kaynakları kesildi.

Dünyanın dört bir yanında Türkiye aleyhinde propaganda yürüten FETÖ mensuplarıyla mücadele kararlı bir şekilde sürüyor.