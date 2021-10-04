Datça'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildiren AFAD, depremin ilçeye 31 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.
Güncel 04.10.2021, 17:30
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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