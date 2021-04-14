Datça yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Bu arada, deprem Datça ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İçişleri Bakanlığı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını duyurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 23.28'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Depremde Valiliğimizden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.