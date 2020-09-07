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DEAŞ'ın sözde emiri koronalı çıktı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Teröristlerin temas ettiği gardiyanlar ve emniyet görevlileri karantinaya alındı. DEAŞ'ın sözde emiri koronalı çıktı

DEAŞ'ın sözde emiri koronalı çıktı

20 Ağustos’ta aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki bir hücre üyesi ile bağlantıları tespit edilen örgütün sözde ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden ile ilgili çarpıcı gelişme yaşandı.

Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenilen sözde DEAŞ emiri Mahmut Özden, oğlu Hamza Özden ile aynı operasyonda tutuklanan DEAŞ üyesi Hüseyin Coşkun'da Covid-19 tespit edildi.

TEMASLI GARDİYAN VE EMNİYET GÖREVLİLERİNE DE TEST YAPILDI


Testleri pozitif çıkan DEAŞ üyelerinin, tutuklu bulundukları cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden cezaevindeki gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine de test yapıldığı kaydedildi.

Mahmut Özden daha önce neden serbest bırakıldı?Mahmut Özden daha önce neden serbest bırakıldı?
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Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri deşifre olmuştu.

Kaynak: Süperhaber

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