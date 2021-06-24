Delta varyantı alarmı: İlk Hindistan'da görülmüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantıda, dünyada etkili olmaya başlayan Delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü açıkladı.

Delta varyantı nedir?

Koronavirüs'ün mutasyon geçirmiş hallerinden biri olan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü.

Bu tür ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor.

Hastaneye yatış oranını etkiliyor

Delta varyantının, baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı.

Delta varyantının belirtileri neler?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar. Peki delta varyantı belirtileri neler, insanda ne kadar etkili?

Zoe Kovid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Prof Tim Spector, aynı zamanda virüsün belirtilerindeki değişiklikleri de yeniden değerlendiklerini belirtiyor.

Delta varyantına karşı aşı etkili mi?

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sinovac aşısı olan sağlık personeli ve 65 yaş üstüne, 3. doz Biontech olanağı bir an önce sağlanmalıdır. Delta varyantına Sinovac büyük ihtimalle durduramıyor ama Biontech çok etkili. 2. doz Sinovac aşısından 1-6 ay sonra 3. doz Biontech veya başka bir aşı olunması uygundur.”

Delta varyantına karşı Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

Hong Kong’da yapılan bir çalışmayı örnek gösteren Unutmaz, “Biontech aşısının Sinovac’a göre çok daha yüksek antikor yaptığı yayınlandı. Gerçi aylardır bildiğimiz, söylediğimiz durumun bir teyidi. Bundan, Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum-bulaştırmayı da önlüyor” dedi.