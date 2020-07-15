Demokrasi tarihinin en uzun gecesinde Akıncı Üssü'nde yaşananlar

O zamanki adıyla Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı. Hain kalkışmanın karargahı. Üniforma giymiş hainlerin kullandığı uçaklara "vur" emri buradan verildi.

Bomba yağdırdılar, ölüm saçtılar…

Üs, 15 Temmuz direnişinin en kritik noktasıydı o gece.

Asker kıyafetli hainler her yerde kol geziyordu

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, darbeci hainler Ankara’nın kazan ilçesindeki Akıncı Üssü’nde yuvalandı. Planlar ise günler öncesinden yapılmıştı. Kimlerin gözaltına alınacağı, hatta hangi şehirde hangi birliklerin harekete geçirileceği burada kurulan ihanet masasında şekillendi.

15 Temmuz günü o kirli plan devreye sokuldu. Üs personeline "Hava sıcak olduğu için uçuşlar yapılmayacak" bahanesiyle izin verildi.

Tarihi üssün koridorlarında hiç görülmemiş bir hareketlik başladı. Asker kıyafetli hainler her yerde kol geziyordu. Hayalleri, terörist başı Fetullah Gülen'in 16 Temmuz sabahı Pensilvanya'dan, buraya inmesiydi.

FETÖ'nün sivil ayağının bir numarası Adil Öksüz kalkışmayı buradan yönetti.

Jetler, milletin üzerine bomba yağdırmak için bir bir havalandı.

Darbeciler, Orgeneral Akar ve diğer komutanları Akıncı Üssü'ne götürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini derdest eden FETÖ, önce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ardından diğer komutanları helikopterlerle Akıncı Üssü'ne getirdi.

Hedefteki asıl isim ise o gün Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Baskın girişimleri amacına ulaşsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karargaha götürülecekti.

Kazan, o karanlık gecede darbecilere karşı sivil direnişin ilk adresi oldu

Kazan, o karanlık gecede hainlere karşı sivil direnişin ilk adresi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla binlerce kişi üsse akın etti. Darbecilere "dur" çağrısı yaptılar. Üniformalı darbeciler ise bu çağrıya kurşunlarla yanıt verdi.

Kazan'da 9 vatan evladı şehit oldu, 92 kişi yaralandı

Cesaretle, vatan aşkıyla, genci yaşlısı Kazanlılar, hainlere karşı omuz omuza mücadele verdi. O gece 9 vatan evladı şehit düştü, 92 kişi yaralandı. Demokrasi sevdalısı ilçenin kararlılığı 15 Temmuz'un seyrini değiştirdi.

Kazanlı çiftçiler, F16'ların kalkışını engellemek için tarlalarını yaktı

Kahramanlıklarıyla gecenin karanlığını aydınlatanlar arasında Kazanlı çiftçiler de vardı. Ekmek kapısı tarlalarını, yurdun geleceği için hiç tereddütsüz yaktılar. Bu sayede Akıncı’dan kalkışa hazırlanan F16'ların görüş açısı daraldı, uçaklar havalanamaz oldu. O uzun gece, eli kanlı hainlerin değil, milletin zaferiyle sonuçlandı.

Hainlere karşı destan yazan ilçenin adı "Kahramankazan" olarak değiştirildi

Kazan'ın o gece verdiği destansı mücadele Cumhuriyet tarihine unutulmayacak bir iz bıraktı. Kanunla, ilçenin adı "Kahramankazan" olarak değiştirildi.

Kaynak: TRT Haber