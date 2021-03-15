Deniz Feneri Derneği Bursa Temsilciliği açıldı

Çeyrek asırlık yardım derneği olan; Deniz Feneri Derneği, 25. Yılında Bursa ilinde “Temsilcilik ve Giyim Mağazası” açtı.

25 yıldır dünya mazlumlarının yardımına koşan Deniz Feneri, Türkiye’nin çeşitli illerinde temsilcilikler açmaya devam ediyor. Daha önce Kastamonu, Antalya, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Gaziantep ve Giresun’da temsilcilik açan Deniz Feneri Derneği Bursa temsilciliği ile birlikte 10’uncu ili hizmet kervanına eklemiş oldu.

Deniz Feneri Bursa Temsilciliğimiz; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat DEMİR, Ak Parti Bursa Milletvekili Osman MESTEN, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş AKHAN, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner TAŞTEKİN, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket ORHAN, Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan YILMAZ, Eğitim -Bir -Sen Bursa Şubesi Başkan Vekili Adil YAZICIOĞLU ,Cihannüma Bursa İl Başkanı Ali YILMAZ ,Müsiad İl Başkan yardımcısı İbrahim GÜNEY,Bihmed Başkanı Kadir ORUÇ ,İhh Bursa Şube Başkanı Hüseyin KAPTAN ,Bağışcı ve gönüllülerimizin katılımıyla açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Osmangazi ilçesindeki derneğin il temsilciliği ve giyim mağazasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, derneğin on ilde temsilciliği olduğunu söyledi. Temsilciliklerin sadece idari ofis olmadığını anlatan Cengiz, "Aynı zamanda bir giyim mağazası açıyoruz. Yoksul ailelerimiz hem buraya gelip giyim mağazasında ihtiyaçlarını gideriyor, hem gıdalarını alıyor. Buradan yerinde hizmeti onlara ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Merkezdeki her şeyin sadece dua karşılığında muhtaç ailelere verildiğini vurgulayan Cengiz, "Burada belli bir sistem dahilinde, yardım olarak dağıtılan tüm ürünler, bağıştır. Bunların her biri, muhtaç ailelere yardım teslim makbuzu karşılığında verilir." ifadesini kullandı. Cengiz, derneğin temsilciliğine gelip yardım talebinde bulunanların sosyal incelemesini yaptıktan sonra durumları uygunsa bu aileleri de sisteme kaydedip onlara da yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Yardımların tek bir merkezden tüm Türkiye'ye ulaştırılmasının zor olduğunu, bunun için büyük şehirlerden başlamak üzere temsilcilikler açtıklarını belirten Cengiz, şunları kaydetti: "Bursa, çok bereketli bir vilayet. Bursa'da yüzden fazla gönüllümüz var ve binlerle ifade edilen bağışçılarımız var. Bursa'da hem yardım yapacağız hem de bağışları artıracağız. Hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara Bursalıların merhametini ulaştıracağız."

Bu yılda yine ihtiyaç sahibi ailelere ve kişilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Derneğin Bursa Temsilcisi Ali Duman, “hayırseverlerin kendilerine güvendikleri müddetçe onların iyilik köprüsü olmayı sürdüreceklerini belirtti.”

Mağazada, her gün desteğe muhtaç kişileri tepeden tırnağa giydirdiklerini belirten temsilci Duman, “bunu hiçbir ücret almadan yaptıklarını söyledi.” Bursa Deniz Feneri Temsilcisi Ali Duman açıklamasını “Dünyada son yoksula ulaşıncaya kadar çalışacağız” diyerek noktaladı.

BİZİM HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 17:12