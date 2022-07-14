Deniz Feneri Derneği'nden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı

Derneğimiz tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 79 aileden 364 fert için organize edilen giyim yardımında, toplamda 6.597 adet giyim yardımının bir kısmı toplu olarak sahiplerine ulaştırıldı bir kısmı ise evlerinde teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Bölgesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Taylan Kasımbaşoğlu Beyefendi gerçekleştirilen yardım çalışmasına dair duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Yardım çalışmamız vesilesiyle ben çok çok mutlu oldum. İnsanların bu zor şartlar içinde çocuklarına bayramlık almaya imkanı olmayacaktı. Çocukların boynu bükük olacaktı. Çocuklar yokluk bilmez. Anne babalarına bayramlık istiyorum dedikçe ebeveynlerin de boynu bükülecekti. Bayram öncesi götürmemiz, ailelere teslim ettikten sonra onların bize sevinçle geri dönmeleri, gece gündüz hazırlık yaparak yorulmamıza, emeklerimize değdi, dedirtti. İki gündür keyif içindeyim. Sanırım ettikleri duaları biz duyamasak da ruhumuz işitiyor.”

Sizler de yapacağınız bağışlar sayesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize “Giyim Yardımı” ulaştırabilir, bayramı yeni kıyafetlerle karşılamalarına vesile olabilirsiniz.