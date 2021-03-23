İstanbul'da deniz otobüsü seferlerinin 6'sı iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında sefer yapan deniz otobüsleri seferlerinden 6'sı fırtına nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da deniz otobüsü seferlerinin 6'sı iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Deniz otobüslerinin 07.00-11.30 saatlerinde planlanan 6 seferinin aynı gerekçeyle iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

AA

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