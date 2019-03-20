Denizli'de 5,5 şiddetinde deprem, Acıpayam'da okullar tatil

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasarlar oluştu. Acıpayam Kaymakamı deprem sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı.

Deprem çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

3 artçı sarsıntı meydana geldi

Öte yandan saat 09.38, 09.41 ve 09.51'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8, 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." diye konuştu.

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem can kaybı yok, bazı binalarda ufak hasarlar tespit edildi. Uzun bir süre sallandık, hükümet konağından bazı parçalar yere düştü, deprem bitince herkesin dışarı çıkmasını sağladık, okulları boşalttırdık. Çatıdan kiremit düşmesi sonucu hastaneye giden 1 yaralı olduğunu öğrendik, Denizli'ye sevk edildi."

AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, "Deprem bölgesindeki vatandaşlardan isteğimiz hasarlı binalara girmesinler. Depremin büyüklüğü 5.5'tir, 7 şiddetinde hissedilmiştir. Artçı sarsıntılar devam etmektedir. Kriz masası Denizli'de kuruldu, ekiplerimiz hazır vaziyette. Afet bölgesinde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 10:41