Denizli'de yine deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Denizli Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.