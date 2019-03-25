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Denizli'de yine deprem oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de yine deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Denizli Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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