Deprem Suriye'yi de vurdu: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Öte yandan deprem Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'de de hissedildi.

Halep ve Hama gibi kentlerde hissedilen depremde birçok binanın çöktüğü belirtiliyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.