Derya Yanık Azerbaycan'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, ilk olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin "Ümummilli lideri" Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret edecek olan Yanık, daha sonra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüşecek.

Bakan Yanık, 20 Temmuz'da Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya gelecek ve ardından DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. 21 Temmuz'da ise Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gidecek olan Yanık, burada şehrin önemli mekanlarını ziyaret edecek.

Azerbaycan'da bakanlığının görev alanındaki çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile konularında tecrübe aktarımı amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek olan Yanık'ın, bu konularla ilgili iş birliği protokollerini de imzalaması planlanıyor.