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Dev gemi Tuzla'da karaya oturdu

180 metre uzunluğundaki Hoegh Pusan isimli geminin Tuzla demir sahasında karaya oturduğu bildirildi.

Güncel 20.04.2021, 12:12
Dev gemi Tuzla'da karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.

AA

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#Tuzla
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