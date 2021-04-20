Dev gemi Tuzla'da karaya oturdu
180 metre uzunluğundaki Hoegh Pusan isimli geminin Tuzla demir sahasında karaya oturduğu bildirildi.
Güncel 20.04.2021, 12:12
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.
AA
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