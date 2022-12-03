Dev gemiler Boğaz'da çarpıştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çatışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 kılavuz kaptanımız, Kurtarma-2 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Ahırkapı'da, 126 metre boyundaki ''BURHAN DİZMAN'' ile 147 metre boyundaki ''TURAN C'' isimli gemiler çarpışmış, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilmişti.