DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'a "casusluk" gözaltısı
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.
Güncel 26.11.2021, 10:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.
Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.
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