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Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya Hz. Adem ve Hz. Havva tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Hz. Adem ve Hz. Adem'e yönelik çirkin sözlerine tepki gösterdi.

Güncel 18.01.2022, 11:14
Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya Hz. Adem ve Hz. Havva tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin haftalık grup toplantısında milletvekillerine seslendiği konuşmasında Sezen Aksu'ya tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

SEZEN AKSU'YA SERT TEPKİ

Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme. 

Kaynak: Haber Global

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#Devlet Bahçeli #sezen aksu
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