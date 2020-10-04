Devlet Bahçeli’den Nahçıvan açıklaması: Azerbaycan’a katılması şarttır!

MHP lideri Devlet Bahçeli: “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır.”
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 17:00
Bahçeli: “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır.”
MHP lideri Devlet Bahçeli: “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır.”
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 17:00