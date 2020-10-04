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Devlet Bahçeli’den Nahçıvan açıklaması: Azerbaycan’a katılması şarttır!

Bahçeli: “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır.”

Devlet Bahçeli’den Nahçıvan açıklaması: Azerbaycan’a katılması şarttır!

MHP lideri Devlet Bahçeli: “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır.”

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 17:00
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