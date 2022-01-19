"Devletimizin tüm kaynaklarını milletimizin emrine tahsis ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

'KİPAŞ FABRİKAMIZ İHRACATIMIZI ARTIRACAK'

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Kimi inanmadığı, kimi istemediği için Türkiye'yi karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.

Perşembe günü AB Büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkemizle birlik arasındaki ilişkilerin tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştık. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un devreye girmesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık. Bu fabrika ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı arttıracaktır.

'ARNAVUTLUK İLE 7 ANLAŞMA İMZALADIK'

Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik. Onbinlerin katıldığı törende coşku, heyecan tamamiyle oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine çayının gölgesinde oturduğu yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik.

Aydın'daki programımıza çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip Amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza sevgilerimizi iletiyorum.

Arnavutluk'ta 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için 522 konutun teslim töreninde Arnavut kardeşlerimizle bir araya geldik. Ardından Başbakan sayın Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirip, 7 anlaşma imzaladık.

'BİZE GÖSTERİLEN TEVECCÜH TEK BAŞINA YETERLİDİR'

Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethem Bey Camii'nin açılış törenine katıldık. Bize ve heyetimize gösterilen teveccüh Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağımızın gücünü göstermek için tek başına yeterlidir.

Dün yine Balkanlar'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vuçiç'i ağırladık. Bosna Hersek'teki gelişmeler başta olmak üzere bölgeli ve ikili ilişkilerimize dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk.

Ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. 1500 muhtarımızla toplantıyı gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın ilk toplantısı samimi bir atmosferde geçti. Hemen her gün kabine üyelerimizle, kurumlarımızın yöneticileriyle dar kapsamlı görüşmeler yaparak ülke ve milletimizin gündemiyle ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık.

'PROGRAMLARIMIZI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ'

Dünyanın yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı dönemde ülkemizi bu fırtınadan selamete çıkarmak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışacağız. Programlarımızı kararlılıkla uygulayarak, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz.

İnsanımızın önüne herhangi vizyon, umut koymayan polemik ve itiş kakışlarla kaybedecek enerjinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye küresel sınamalara hiç olmadığı kadar hazırlıklı girdiği bir dönemden geçmektedir.

Siyasetinden ekonomisine kadar tüm unsurlarıyla küçük iç sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı hamdolsun geride kalmıştır. Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bu gerçeği bize göstermektedir.

'163 MİLYAR TL'LİK MEVDUAT KUR KORUMALI SİSTEME GEÇTİ'

Şimdiye kadar 163 milyar TL'lik Mevduat Kur Korumalı sisteme geçti. KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma, tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor.Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede milyem değerlerinde değişiklik yaptık.Bankaların, darphanenin, altın rafinerilerin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşların altını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımız birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız altın tahvili, altına dayalı kira sertifikasını farklı alternatiflerle sürdürüyor.

Girişimci sermayesi yatırım fonu katılma paylarıyla, yatırım ortaklıkların hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Çeşitli fonlardan elde edilen kâr paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz.

'TÜRKİYE'NİN İZLEDİĞİ YOL PEK ÇOK ÜLKE TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTE'

Kredi garanti fonu desteğiyle istihdamı koruma, işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir. Sermaye artırımlarını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisini yapabilmelerini sağlayacak altyapı kurduk.Proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı arzuluyoruz.

Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak, dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de, tasarrufunu da Türk Lirası olarak bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz.

Dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Devletimizin tüm kaynaklarını milletimizin emrine tahsis ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz yıl uygun fiyatlarla elektrik, doğalgaz vermek için 165 milyar liradır. Bütçenin nerede ise onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir.

Aynı şekilde asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik.

1 asırlık, yarım asırlık çözümleri ülkemize tek hakikat, kurtuluş yolu olarak dayatanlar da elbette bir gün efsunlu uykularından uyanacaktır. Biz o güne kadar her alanda olduğu gibi ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmiş olacağız.

TURKOVAC AÇIKLAMASI

Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pekçok coğrafya Omicron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye bu süreçte de vatandaşların sağlığını gözeten yaklaşımla yoluna devam ediyor. Sağlık sistemimiz, hastane, yoğun bakım ve aşıya kadar gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahiptir.

TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşı geliştirme ve üretimi konusunda yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir.

Son dalganın, koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı, tamamlamalarını ihmal etmemesini istiyoruz. Bilhassa 60 yaş üstü vatandaşlarımız için hatırlatma dozu önemlidir. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği görülmektedir.

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastanelerimiz, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk. Sayıları 1 milyon 200 bini ulaşan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Son dönemde vatandaşımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız.

Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza 2090 işyeri ve muhtelif ev eşyası yardımı kapsamında toplam 354 milyon lira ödeme yapılmıştır. Şimdi de tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusunda eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyonluk bir kaynak ayırıyoruz."