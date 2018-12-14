Dicle Barajından boşalan suyun tehlikeye attığı köyler

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması nedeni ile ilçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde oluşan tehlike için yetkililer teyakkuza geçti.

Dicle Barajı'nda meydana gelen kazadan dolayı meydana gelebilecek afetlere karşı bölge halkı uyarılarak bu konuda yetkililerden gelecek uyarıların dikkate alınması bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan dolayı Dicle Nehri üzerinde bulunan Kral Kızı Barajının kapaklarından birinde kopma meydana gelmiştir. Nehir yatağına yakın ilçelerde yaşayan vatandaşların önlem almaları önemle duyurulur. " denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dicle Barajı'nda bir kapağın koptuğu doğru. Ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok." dedi.

Kopan kapaktan saniyede 3,5 ton su geldiği öne sürüldü. ( dakikada 210 ton, saatte 12 600 ton su )

Bismil'in nehir yakınındaki köyleri AFAD ekiplerince boşaltılıyor

Bismil'e bağlı Dicle nehrine yakın köyler su taşkınına karşı hayvanlarını ve değerli eşyalarını çıkartarak güvenli yerlere götürüyorlar.

Bismil kaymakamlığı konuyla ilgili kriz masası oluştururken, tedbir amaçlı nehir kenarındaki mahallelerde ve köylülerde bazı evlerin boşaltılması kararı alındı.

Bismil’le bağlı nehir kenarında yakın köylüler jandarma tarafından boşaltılırken, AFAD Ekipleri ve belediye ekipleri ve polis ekipleri Bismil ilçesinde Dicle mahallesi ile Fırat Mahallesinde sık sık anons yaparak, yüksek yerlere çıkılmasını istendi.

Bismil girişinde Dicle nehri üzerinde buluna köprüde polis, AFAD ve belediye ekipleri hazır kıta bekliyor. Dışarıya çıkan halk köprüye akın edince polis halkın dağılması ve köprüden uzak durması için saatlerce anons etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net