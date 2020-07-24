Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı!

Habertürk'ün sunucusu Didem Arslan Yılmaz, kurumla yollarını ayırdığını "Artık Habertürk’de olmayacağım" sözleriyle duyurdu. Yılmaz yeni adresi için de "Çok uzağa gitmiyorum" ifadelerini kullandı.



"Sevgili Arkadaşlarım. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum" diyen Didem Arslan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık sonrası neler yapacağına ilişkin detaylar verdi.

Yılmaz, "Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Ama aynı çatı altında olacağız." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun.