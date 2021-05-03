Dikkat çeken anket: ​ABD Türkiye’nin dostu değildir

Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırım ifadesini kullanmasının ardından ABD’ye olan güven azaldı. Araştırma Şirketi Areda’nın 29-30 Nisan 2021 Nisan tarihleri arasında 1.895 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Sözde Ermeni Soykırımı” araştırmasının sonuçları yayınlandı. ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım açıklamasının yanlış olduğunu düşünen vatandaşlar, Biden’ın bu açıklamayı Türkiye’yi zor durumda bırakmak için yaptığını düşünüyor. Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğu ABD’nin Türkiye’nin müttefiki ve dostu olduğuna inanmıyor.

NE DOST NE MÜTTEFİK

Areda’nın yaptığı anket, Türkiye’ye karşı hasmane tutumunu sözde soykırım ifadesini kullanarak bir kez daha gösteren, tüm darbelerin arkasında yer alan Amerika’nın Türkiye’nin dostu olamayacağını bir kez daha gösterdi. Anketteki, “ABD’nin Türkiye’nin dostu olduğuna inanıyor musunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 94,5’i “hayır inanmıyorum” cevabını verdi. Yüzde 5,5’i ise ABD’nin Türkiye’nin dostu olduğu görüşünde.

TÜRKİYE’Yİ SIKIŞTIRMAK İÇİN

Aynı araştırmada yer alan “ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortağı ve müttefiki olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 93,3’ü “Hayır inanmıyorum” derken, yüzde 6,7’si “Evet inanıyorum” dedi. “ABD Başkanı Biden’ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna ise vatandaşların yüzde 90,9’u yanlış bulurken, yüzde 9,1’i doğru bulduğunu belirtti. “Sözde Ermeni soykırım iddialarına inanıyor musunuz?” şeklindeki soruya da vatandaşların yüzde 90,2’si “inanmıyorum”, yüzde 9,8’i “inanıyorum” cevabını verdi. “Biden sözde soykırım açıklamasını hangi nedenle yapmış olabilir?” sorusunun yönetildiği katılımcıların, yüzde 91’i siyaseten Türkiye’yi sıkıştırmak için yaptığı yönünde görüş belirtti. Yüzde 9’u ise Biden’ın doğru olduğunu düşündüğü için sözde soykırım ifadesini kullandığını ifade etti.

ASKERİ ÜSLERİ KAPATALIM

Araştırmaya katılan vatandaşlar, Türkiye’nin ABD’ye cevap vermesi gerektiğini de düşünüyor. “Sizce Türkiye olarak Biden’ın bu tutumuna karşı aşağıdaki tepkilerden hangisini vermeliyiz?” şeklindeki soruya vatandaşların yüzde 58,8’i Amerika’nın Türkiye’deki üslerinin kapatılması gerektiği yanıtını verdi. Yüzde 35,1’i diplomatik bir şekilde tepkinin verilmesi görüşünde bulunurken, yüzde 6,1’i de tepki verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yeni Şafak