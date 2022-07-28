Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek.
Güncel 28.07.2022, 17:48
Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyareti kapsamında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak.
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