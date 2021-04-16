Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs'ta
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladı.
Güncel 16.04.2021, 15:59
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Tatar ile Çavuşoğlu arasındaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmelerin ardından Tatar, Çavuşoğlu ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.
Toplantıda, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi değerlendirmelerde bulunulacak.
Toplantı sonrasında Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yapacak.
AA
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